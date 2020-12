IL TABELLINO



Juve Under 23-Pro Patria: 3-1



Marcatori: (Ranocchia 8', Correia 37', aut. Greco 52', Castelli 68')



Juventus Under 23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia (Mosti 63'), Felix Correia; Fagioli (Troiano 82'); Rafia (Barbieri 71'), Petrelli (Brighenti 63').​ A disp. Bucosse, Garofani, Alcibiade, Wesley, Riccio, Leone, Del Sole, Cerri.​ All. Zauli

Pro Patria (3-5-2): Greco; Gatti, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli (Spizzichino 80'), Fietta (Pizzul 57'), Bertoni, Nicco (Colombo 80'), Galli; Kolaj (Castelli 57'), Latte Lath (Parker 57'). A disp. Mangano, Compagnoni, Saporetti, Le Noci, Piran, Ferri, Pisan. All. Javorcic



Ammonizioni: (Boffelli (P) 33', Ranocchia (J) 49' Cottarelli 80', Capellini (J) 90', Bertoni (P) 90')



Espulsi: (Di Pardo (J) 70')



Arbitro: Sig. De Tommaso di Rimini