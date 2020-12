4







di Marco Amato

La Juventus Under 23 batte la Pro Patria con il risultato di 3 a 1 e centra la seconda vittoria consecutiva. Partita nervosa che i bianconeri riescono a gestire e portare a casa. Rafia il migliore in campo insieme a Nocchi che chiude ogni spiraglio alle avanzate avversarie. Peccato di ingenuità di Di Pardo che lascia la squadra in dieci.



NOCCHI 7.5 - Impegnato diverse volte dall'attacco ospite, chiude lo specchio della porta e dimostra, ancora una volta, grande affidabilità. Salva il risultato



DELLI CARRI 6.5 - Aggressivo, sbaglia qualcosa in fase di impostazione ma ci mette una pezza in più di un'occasione



CAPELLINI 6 - Ha un compito non semplice oggi, resiste alle avanzate avversarie ma sbaglia i tempi dell'intervento su Castelli in occasione del 3 a 1



COCCOLO 6.5 - Preciso e attento, sulla sinistra non si passa



DI PARDO 5 - Spinge poco sulla destra, partita timida. Ingenuo, lascia la squadra in dieci per un'espulsione evitabilissima



RANOCCHIA 7 - Un gol da incorniciare e una prestazione complessiva di grande spessore (Dal 63' MOSTI 5.5 - Fatica ad entrare in partita)



PEETERS 6.5 - Preziosissimo lavoro di filtro davanti la difesa



FAGIOLI 6.5 - Riesce a saltare la pressione del centrocampo ospite grazie alle grandi qualità tecniche, manca di precisione nell'ultimo passaggio (dall 82' TROIANO 6 - Mette sostanza e quantità in un momento difficile)



CORREIA 7 - Si butta in avanti senza paura, è bravo a trovare lo spazio e rimanere freddo in occasione del 2 a 0



RAFIA 7.5 - Le azioni più pericolose passano spesso dai suoi piedi educati e si sviluppano grazie alla capacità che ha di saltare l'uomo, da segnalare l'imbucata per l'assist a Correia; nel secondo tempo calcia il rigore del 3 a 1 ma la rete viene riconosciuta come autogol del portiere (Dal 71' BARBIERI 6 - Contribuisce alla resistenza all'assalto della Pro Patria)



PETRELLI 5.5 - Non riesce ad entrare in partita, fatica a tenere palla e a trovare spazio negli ultimi metri di campo. Ha il merito di guadagnare il rigore (Dal 63' BRIGHENTI 6 - Lotta e sbraccia, prova a tenere alto il baricentro della squadra)



All. ZAULI 7 - Mette in campo una squadra determinata e quadrata che non si lascia andare a nervosismo e resiste bene all'assalto ospite. Il percorso di maturazione della rosa procede bene