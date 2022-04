Una giornata da non dimenticare, da mettere nell'album dei ricordi. La Juventus Under 23 è impegnata al Moccagatta di Alessandria contro il Renate: al 52' il gol di Zuelli a fissare momentaneamente il risultato sul 2 a 1. Per il centrocampista ex Chievo, il primo gol tra i professionisti: discesa palla al piede e bolide da dentro l'area che si infila in rete.