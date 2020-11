1









Nicolò Fagioli è uno di quei profili su cui la Juventus ha puntato e sta puntando molto. Il trequartista, classe 2001, è stato anche coinvolto nelle convocazioni della Prima squadra, in Serie A, segno, questo, della stima di cui gode dalle parti della Continassa. Un brutto infortunio l'ha tenuto a lungo fuori dal campo. Ieri, Fagioli, è tornato sul rettangolo verde con la maglia bianconera dell'Under 23 e ha siglato la rete della squadra di Zauli nel pareggio per 1 a 1 con il Lecco. Per Fagioli quella di ieri è stata una tappa importante nel suo percorso di crescita, si tratta, infatti, del primo gol segnato tra i professionisti.