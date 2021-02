Radu Dragusin in questo inizio di carriera da professionista di gioie se n'è tolte, esordendo con la prima squadra in tutte le competizioni. Ma nel primo tempo del match di oggi della Juventus Under 23 sul campo dell'Albinoleffe il 19enne difensore rumeno si è tolto ben più di uno sfizio: ha segnato infatti il suo primo gol in carriera! Alla quinta presenza in Serie C (ha giocato poco causa Covid, infortunio e aggregazione alla prima squadra) da poco passata la mezz'ora di gioco, con la squadra di Zauli in vantaggio di una rete, Dragusin ha raddoppiato con un tocco col destro in mischia che ha spedito il pallone sotto l'incrocio dei pali. Un gol che peraltro riscatta un retropassaggio sanguinoso effettuato in precedenza, che stava per costare il pareggio. E invece, dal quasi 1-1 allo 0-2 che mette una seria ipoteca sulla vittoria juventina.