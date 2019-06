La Juventus non sta pensando soltanto ai rinforzi utili per la prima squadra di Maurizio Sarri, ma anche a quelli per la squadra Under 23, reduce da una stagione d'esordio tra alti e bassi in Serie C. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo tecnico della seconda squadra bianconera, al posto dell'esonerato Mauro Zironelli, arrivano i primi acquisti: secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, nella giornata di domani verrà ufficializzato l'arrivo di Gianluca Frabotta, difensore classe '99 del Bologna.