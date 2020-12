La Juventus Under 23 è uscita sconfitta dal campo per la terza volta consecutiva. I giovani bianconeri hanno dovuto cedere il passo alla capolista Renate che ha vinto con il risultato di 2 a 1. Sulla tribuna del Moccagatta, per assistere al match, è comparso Pavel Nedved, reduce dalla sfuriata all'Allianz Stadium di ieri sera. È andata male alla Furia Ceca che non ha potuto rinfrancarsi con un risultato positivo dell'Under 23. In ogni caso, la costante presenza dei pezzi grossi della dirigenza dimostra quanto la società punti sul progetto sportivo della squadra B.