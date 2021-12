Importante riconoscimento per Emanuele. L'attaccante classe 2001 dellaè stato premiato dall'(Unione Stampa Sportiva Italiana) Sicilia come "Miglior giovane dell'anno". Attualmente il giocatore di scuola Catania è fermo ai box dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto lo scorso 14 dicembre per una sindrome retto-adduttoria destra. In questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 18 presenze, segnando un gol e fornendo un assist. Quest'oggi una bella soddisfazione personale, che certamente gli darà ulteriore carica per procedere nel suo percorso di recupero.