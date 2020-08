La promozione in prima squadra di Andrea Pirlo ha lasciato vacante il posto di tecnico della Juventus Under 23. Che potrebbe essere occupato a sua volta da un’altra promozione, quella di Lamberto Zauli. Infatti, come riporta Tuttosport, il tecnico della Primavera – reduce dalla sconfitta in Youth League contro il Real Madrid – è un serio candidato alla panchina della seconda squadra bianconera, che in stagione ha conquistato una storica Coppa Italia di categoria. Rimangono comunque vive le piste che portano a Fabio Grosso e ad Alberto Gilardino.