35esima giornata di Serie C, la Juventus torna in campo al Moccagatta per sfidare il Pontedera per uno scontro diretto che vale i playoff, obiettivo più volte dichiarato della squadra bianconera. La compagine guidata da Lamberto Zauli non sta di certo attraversando un periodo di forma ottimale - 1 punto conquistato in 3 partite .- ma ora c'è bisogno di rialzare i ritmi se si vuole partecipare alla seconda parte di stagione, quella che potrebbe valere la promozione in Serie B.



IL TABELLINO



Juventus-Pontedera: 1-0



Marcatori: (Marques 16')



Juventus (3-4-1-2): Israel; Capellini, Alcibiade, Delli Carri; Akè, Peeters, Leone, Anzolin; Rafia (Dabo 63'); Brighenti, Marques. A disp. Nocchi, Bucosse, Rosa, Boloca, Barbieri, Troiano, Compagnon, Cerri.​ All. Zauli​

Pontedera (3-5-1-1): Sarri; Ropolo (Benassai 66'), Matteucci, Risaliti (Pretato 63'); Milani, Benedetti, Caponi, Barba, Perretta; Stanzani (Semprini 66'); Magrassi. A disp. Angeletti, Bardini, Vaccaro, Benericetti, Regoli, Giani. All. Maraia



Ammonizioni: (Barba (P) 44', Rafia (J) 50', Ropolo (P) 64')



Arbitro: Sig. ​Zucchetti della sezione di Foligno



66' - OCCASIONE JUVE, palla nel mezzo di Brighenti, Marques fallisce la deviazione vincente



62' - OCCASIONE JUVE, Leone trova l'imbucata per Aké che taglia in area, il suo diagonale trova ancora l'opposizione di Sarri



59' - Intervento molto duro di Rafia, già ammonito, che viene graziato dall'arbitro



57' - Tiro dalla distanza di Brighenti, Sarri ancora una volta non si fa ingannare



55' - RIGORE SBAGLIATO, Caponi scivola dal dischetto e spara alto



54' - RIGORE PER IL PONTEDERA



48' - OCCASIONE JUVE, missile di Akè su cui Sarri si oppone ottimamente



47' - Tiro potente dalla distanza di Ropolo, bravo Israel a farsi trovare pronto



46' - Via alla ripresa



INTERVALLO



46' - Chiusura tempestiva di Anzolin che vale come un gol



43' - Rafia tenta la conclusione a giro dall'angolo dell'area ma il suo tiro termina centrale tra le mani di Sarri



39' - OCCASIONE JUVE, Rafia trova l'imbucata per Marques,, il suo diagonale dentro l'area sfiora il palo e termina sul fondo



38' - Stanzani tenta la semirovesciata nell'area bianconera, la sua conclusione vola alta sopra la traversa



31' - Cross pericoloso di Brighenti, Sarri tocca e svena un'occasione pericolosa per i bianconeri



25' - Rafia tenta un numero di fantascienza, sombrero sull'avversario e tiro al volo di esterno dalla linea del fuori che termina di poco alto sopra la traversa



19' - OCCASIONE PONTEDERA, punizione ben calciata da Caponi, Israel vola e sventa il pericolo



16' - GOL JUVENTUS, segna Marques! Palla tesa nel mezzo di Aké, l'attaccante spagnolo posizionato sul primo palo devia il pallone in rete



15' - La Juventus ha approcciato nel migliore dei modi il match, tanti i palloni recuperati e giro palla veloce



5' - OCCASIONE JUVE, Marques di testa sfiora il palo



4' - OCCASIONE JUVE, Akè al volo sfiora il vantaggio, bravo Sarri a murare



1' - Il direttore di gara fischia l'inizio del match