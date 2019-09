Quinta giornata di Serie C, girone A. La Juve Under 23, a quota quattro punti in altrettante partite, affronta il Pontedera, al sesto posto e con tre lunghezze in più rispetto ai ragazzi di Pecchia (out per squalifica, quest'oggi). Dallo Stadio Moccagatta di Alessandria, ecco un'ottima occasione per portare a casa punti importanti e soprattutto continuità. Calcio d'inizio alle 17.30, LIVE su IlBianconero.com.



LA CRONACA

81' - GOL DELLA JUVENTUS. Pareggia la Juve con Mota Carvalho: palla in profondità, l'attaccante scatta e anticipa Mazzini con un colpo secco a scavalcare il portiere. 1-1!

73' - GOL DEL PONTEDERA. De Cenco calcia al volo da posizione defilata: Loria battuto e 1-0 per i toscani.

66' - Ci prova De Cenco: risponde Loria.

57' - Ancora Mota: la girata in area è bella, Mazzini devia coi piedi.

48' - Risponde il Pontedera. Ropolo assiste De Cenco in mezzo: il mancino va sopra la traversa.

45' - Riparte il match.

47' - Finisce il primo tempo: reti inviolate, al Moccagatta.

45' - Due minuti di recupero.

31' - Ancora Portanova: cross in mezzo e colpo di testa del bianconero. Che va a un passo dal vantaggio...

15' - Clemenza ripropone in mezzo: Portanova non arriva per pochissimo.

6' - Mota Carvalho, che occasione: il tentativo sfiora il palo alla destra di Mazzini.

1' - Calcio d'inizio



JUVE-PONTEDERA 1-1

Juve (4-3-3): Loria; Bandeira, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Portanova, Clemenza, Rafia; Zanimacchia, Mota Carvalho, Lanini. A disp. Nocchi, raina, Zanandrea, Peeters, Olivieri, Mule, Frabotta, Han, Frederiksen, Selasi, Delli Carri, Gerbi. All. Visconti (Pecchia squalificato)

Pontedera (3-4-3): Mazzini; Ropolo, Cigagna, Piana; Calcagni, Barba, Bernardini, Serena, Mannini; Tommasini, De Cenco. A disp. Sarri, Bianchi, Pavan, Giuliani, Risaliti, Benessai, Salvi, Bardini, Bruzzo, Semprini, Negro, Balloni. All. Maraia