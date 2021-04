di Marco Amato

Un pari che sa di beffa! La Juventus Under 23 pareggia 1 a 1 contro il Pontedera dopo un'ottima prova collettiva.



ISRAEL 6.5 - Sul rigore concesso è ingenuo e sbaglia completamente tempi e modi dell'uscita, al 77' si fa perdonare e compie un miracolo su Caponi



CAPELLINI 6.5 - Non rischia nulla, insieme ad Alcibiade e Delli Carri è autore di una prova solida



ALCIBIADE 6.5 - Interventi sempre precisi e puliti, guida la difesa, riprende i compagni più giovani: un leader!



DELLI CARRI 6.5 - Dalla sua parte il Pontedera gioca molto, non cala mai di concentrazione



AKE 7.5 - Dopo alcune prestazioni non all'altezza ha una grande voglia di rivalsa e si vede fin dal fischio d'inizio. La miglior partita in bianconero, senza dubbio. Sempre nel vivo del gioco, serve un assist che Marques deve solo spingere dentro



PEETERS 6.5 - Sporca la manovra avversaria e recupera una quantità notevole di palloni, se il Pontedera non riesce a ripartire è in gran parte merito suo (Dal 72' TROIANO 6 - Contribuisce a respingere l'assalto del Pontedera)



LEONE 7 - Tra i suoi piedi la palla è in cassaforte, con grande calma e precisione detta i ritmi della squadra



ANZOLIN 7 - Alla prima da titolare con la Juve Under 23 le gambe non tremano: buona prestazione sia in fase difensiva - a fine primo tempo una sua chiusura vale un gol - che in fase di spinta dove non è per nulla timido



RAFIA 6.5 - Oggi scende in campo con la tavolozza piena di colori per disegnare calcio; non tocca tanti palloni come di consueto, ma quando lo fa è una gioia per gli occhi. nel secondo tempo rischia l'espulsione ma viene graziato dal direttore di gara: un'ingenuità, e non sarebbe stata la prima, un aspetto su cui lavorare (Dal 63' DABO 6.5 - Subentra con il piglio giusto e sfiora il gol con una grande giocata)



BRIGHENTI 7 - Generosità ed esperienza a servizio di tutta la squadra. Il suo lavoro nel dare una mano in fase di non possesso e nel far ripartire subito l'azione è sempre prezioso, anche se davanti non è particolarmente ficcante (Dall'89' COMPAGNON s.v. - Forze fresche nel finale)



MARQUES 6.5 - Ogni tanto si estranea dal gioco ma riesce a mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori con grande costanza: la rete dell'1 a 0 è da vero rapace d'area



All. ZAULI 7 - È una squadra completamente trasformata rispetto alle ultime uscite: prestazione di alto livello, mancano solo i 3 punti che sfumano all'ultima azione