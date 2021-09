Le parole di Fabrizioa Juventus Tv: "Ho avuto una ricaduta su un infortunio vecchio, ma ho perso solo due settimane. Sono rientrato a Salò, la partita non è andata bene visto che siamo usciti senza punti, ma a livello personale sono contento. Spero di dare il mio apporto per raggiungere risultati migliori"FERALPISALO - "Nel primo tempo si potevano avere più reti di vantaggio, nel secondo tempo hanno trovato il pari con un gran gol, sono stati anche un po' fortunati e l'inerzia del match è andata a loro. Dobbiamo cambiare l'atteggiamento a inizio secondo tempo"ESPERIENZA - "Un onore essere scelto dalla Juve per ricoprire questo ruolo di esperienza. Ho instaurato un bel rapporto da subito con Brighenti. Uno stimolo poter dare qualcosa ai giovani che si affacciano al professionismo, in loro vedo la voglia di migliorare e crescere. Siamo un gruppo sano, in loro c'è umiltà e lavorano sodo"GRUPPO - "Mi hanno colpito le qualità tecniche e umane. Poche volte in carriera ho visto giovani così preparati. Con queste qualità, i giovani mascherano il salto dalla Primavera alla Lega Pro"GIANA ERMINIO - "Una partita difficilissima, ci sarà da battagliare, loro conoscono la categoria"