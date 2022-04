La Juventus Under 23 scende in campo per giocarsi i playoff di Lega Pro. L'avversario sarà il Piacenza e sono stati ufficializzati data e orario. I ragazzi di Lamberto Zauli scenderanno in campo domenica 1 maggio alle ore 17.30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria. Lo ha reso noto la Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale.