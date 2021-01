La Juventus Under 23 torna quest'oggi in campo per sfidare il Piacenza, invischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra di Lamberto Zauli è reduce da una vittoria di peso - 1 a 0 grazie al gol negli ultimi minuti di Felix Correia - contro una diretta avversaria in zona playoff come la Carrarese. I giovani bianconeri, oggi, vorranno continuare la striscia positiva e dimostrare di poter giocare un campionato da protagonisti. Agli ordini di Zauli ci saranno, fin da subito, i nuovi acquisti Dabo e De Marino. Dal punto di vista degli indisponibili, invece, in settimana l'allenatore ha perso Rafia e Israel per infortunio.



IL TABELLINO



Juve Under 23-Piacenza: 0-0



Marcatori:



Juve Under 23 (3-4-2-1): Senko; Capellini, Alcibiade, De Marino; Wesley, Peeters, Troiano, Rosa; Mosti, Correia; Brighenti. A disp. Nocchi, Coccolo, Dabo, Leone, Gozzi, Barbieri, Tongya, Raina, Cerri, Verduci. All. Zauli

Piacenza (3-5-2): Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Corbari; Simonetti, Pedone, Palma, Galazzi, Visconti; Babbi, De Respinis. A disp. Stucchi, Renolfi, Miceli, Bruzzone, D'Iglio, Scorza, Maio, Maritato, Daniello, Saputo, Lamesta, Cannistrà. All. Manzo



Ammoniti: (Palma (P) 39')



Arbitro: Sig. Zamagni di Cesena



La diretta testuale su ilbianconero.com:



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



44' - Brighenti prova l'eurogol, stop al volo sulla trequarti e tiro immediato che mette in difficoltà Libertazzi



40' - OCCASIONE JUVE, uno due in area tra Correia e Troiano, il portoghese nell'area piccola non riesce a ribadire in rete



36' - Punizione dal limite per la Juve, il tiro di Mosti viene deviato dalla barriera biancorossa



29' - OCCASIONE JUVE, splendido assist di Troiano dentro l'area piacentina, Brighenti a pochi passi dalla porta sbaglia mira



23' - OCCASIONE JUVENTUS, sponda in mezzo di Troiano, Mosti si fionda sul pallone ma trova l'opposizione di Libertazzi che sul contrasto rimane a terra



17' - OCCASIONE PIACENZA, azione personale di Galazzi, tiro violento da fuori area e risposta pronta di Senko



15' - OCCASIONE JUVE, palo di Brighenti, conclusione rasoterra da fuori area che si stampa sul legno



11' - OCCASIONE JUVE, Felix Correia serve Mosti in area, Mosti allunga lo stop e arriva a colpire in allungo, pallone fuori misura



7' - De Marino e Senko non si capiscono e rischiano di combinare un guaio, il portiere bianconero riesce a metterci una pezza



2' - Azione verticale in velocità deliziosa della Juventus, manca l'ultimo passaggio nell'area piacentina



0' - Il Signor Zamagni di Cesena fischio l'inizio di Juventus Under 23-Piacenza