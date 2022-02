1









Dopo l'ottima vittoria conquistata contro il Mantova, la Juventus Under 23 torna in campo oggi pomeriggio - fischio d'inizio alle 18 -, per affrontare il Piacenza. L'obiettivo della squadra di Zauli è quello di infilare un filotto di vittorie, che fa morale, aiuta a lavorare durante la settimana e permette di risalire la classifica.



IL TABELLINO



Juventus Under 23-Piacenza: 3-0



Marcatori: (Riccio 9', Poli 23', Iocolano 29')



Juventus Under 23 (4-2-3-1): Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Miretti, Zuelli; Compagnon, Soulè, Iocolano; Brighenti. A disp. Ratti, Siano, Sekulov, Leone, Verduci, Palumbo, Barbieri, Cudrig, Barrenechea, Boloca, Pecorino. All. Zauli

Piacenza: Pratelli, Rillo, Cosenza, Suljic, Cesarini, Marchi, Castiglia, Parisi, Bobb, Gonzi, Munari. A disp. Tintori, Tortora, Nava, Tafa, Lamesta, Dubickas, Rabbi, Marino, Armini, Ruiz Giraldo, Raicevic. All. Scazzola



Ammonizioni: Sulic (P)



Arbitro: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: INTERVALLO



37' - Palla dentro del Piacenza, Anzolin rischia la deviazione nella sua porta, palla fuori di poco



31' - Ci prova ancora Iocolano, il suo tiro dal limite non gira abbastanza



29' - GOL JUVE, azione personale di Soulé che apre le maglie del Piacenza per poi imbuccare per iocolano che da dentro l'area spiazza il portiere e segna il 3 a 0



23' - GOL JUVE, raddoppia Poli! Ancora una volta da calcio d'angolo, questa volta di testa, il centrale anticipa tutti e spiazza Pratelli



9' - GOL JUVE, prima rete tra i professionisti di Riccio! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, palla bassa che penetra in area, Riccio di prima non perdona



7' - OCCASIONE JUVE, ottimo scambio al limite dell'area con Miretti che imbuca per Soulé che prova ad anticipare tutti e tirare di mancino, conclusione potente ma alta



1' - Via al match!