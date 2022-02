A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match, la scelta di formazione di Lamberto Zauli per la partita di Serie C tra Juventus Under 23 e Piacenza.



Juventus Under 23: Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Miretti, Zuelli; Compagnon, Soulè, Iocolano; Brighenti. A disp. Ratti, Siano, Sekulov, Leone, Verduci, Palumbo, Barbieri, Cudrig, Barrenechea, Boloca, Pecorino. All. Zauli