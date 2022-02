8







di Marco Amato

Quando tutto gira per il meglio, lo insegna la Prima squadra, diventa tutta un’altra storia. Gli episodi si risolvono nel modo giusto, la prestazione è di alto livello, le giocate riescono e, soprattutto, aumenta la fiducia. Il momento di forma che la Juventus Under 23 sta attraversando è straordinario e dopo la vittoria per 3 a0 contro il Mantova, la squadra di Zauli bissa con un 4 a 0 al Piacenza. Tanto da festeggiare, tra cui diverse prime volte: il primo gol tra i professionisti di Riccio e le prime reti in bianconero di Poli e Iocolano. Di seguito le pagelle del match:





ISRAEL 6 - Poco impegnato, pochissimo. Serata da spettatore non pagante



LEO 6 - Attento alle avanzate avversarie, meno ficcante del solito nel cercare il fondo (Dal 46' BARBIERI 6 - Entra con concentrazione e recupera palla nel 4 a 0 di Soulé. Una sola sbavatura, dove il Piacenza prende il palo)



RICCIO 6.5 - La gioia del primo gol tra i professionisti, il merito di sbloccare il match con un tiro di prima potente e preciso. Solo una piccola nota negativa, dopo il vantaggio acquisito un paio di sbavature dettate da un calo di concentrazione



POLI 7 - Letale in avanti, dove trova il primo gol con la Juve. Freddo e preciso dietro, a respingere i tentativi piacentini



ANZOLIN 6 - Serata tranquilla sulla sinistra, si fa trovare pronto in fase offensiva, anche se è poco preciso



MIRETTI 7 - Tra i suoi piedi, un porto sicuro dove far attraccare il pallone. I compagni lo sanno e lo cercano con insistenza. Partita di grande pulizia tecnica, di precisione e di personalità. Quando la squadra gira, è lui a prendere il volante (Dal 70' LEONE sv) ZUELLI 6.5 - Non brilla con palla tra i piedi, ma la sua è una prova di grande quantità



COMPAGNON 6 - Buone giocate, ma in alcune fasi sembra troppo innamorato del pallone e perde l'occasione per velocizzare il gioco. Comunque è in un ottimo periodo di forma e fiducia: si vede (Dal 63' SEKULOV 6.5 - Dà brio e ha voglia di fare, si rende pericoloso)



SOULE' 8 - In punta di piedi scivola leggiadro da una parte all'altra del campo, di pesante ci sono solo le sue giocate. Sua la prima occasione del match, suo il gol con un tiro a giro dal limite dell'area, suo l'assist per Iocolano che è un gioiello. Anzi, una Joya. A proposito, interpreta la partita alla maniera del numero 10 della Prima squadra, scendendo basso e cercando sempre il pallone tra i piedi. Disclaimer: questo non è un paragone.



IOCOLANO 7 - Primo gol in bianconero, ottimo il taglio per raccogliere l'assist di Soulé. Tante giocate dall'esterno che seminano il panico nella difesa piacentina (Dal 74' PECORINO sv)



BRIGHENTI 6 - Dà una mano a far girare il tridente, appoggiandosi di qua e di là, ma non riesce a lasciare il segno in zona gol (Dal 46' CUDRIG 6 - Entra con la fame giusta, quella di riscatto. Ne esce una prova generosa, anche se un po' confusionaria)



All. ZAULI 7 - Sterilità offensiva? Dimenticata. Prestazione di alto livello e seconda vittoria consecutiva, netta e con tanti gol. La strada intrapresa sembra essere quella giusta, ed è una bellissima notizia