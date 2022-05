1







di Marco Amato

Alla Juventus Under 23 basta un pari a reti bianche, contro il Piacenza, per conquistare l'accesso al secondo turno dei playoff di Serie C. I bianconeri non sono particolarmente brillanti in fase offensiva e non riescono a rendersi pericolosi nell'area ospite. Però, sono bravi, e fortunati con la traversa, a blindare la propria porta e conquistare il pass per la prossima fase. La nota positiva: il cuore, la determinazione e la grinta messa in campo dalla squadra di Zauli.



LE PAGELLE



ISRAEL 6.5 - Risponde presente quando impegnato, ringrazia la traversa che lo salva due volte



LEO 5.5 - Tiene bassi i giri del motore e non riesce a dare un apporto alla manovra offensiva. Era al rientro dopo un lungo stop, c'era un po' di ruggine da tirare via



DE WINTER 6 - La concentrazione sale con il passare del tempo, così come migliora la prestazione. Tanti errori all'inizio, poi blinda la linea difensiva



POLI 6 - Imperturbabile, sempre presente in chiusura e puntuale a stringere le maglie con De Winter



ANZOLIN 6 - Avanti e indietro sulla sinistra: chiude alle offensive avversarie, è un fattore nelle fasi di spinta dei bianconeri ZUELLI 6.5 - Ottima gara dal punto di vista tecnico, sbaglia pochissimo e fa quasi sempre la cosa giusta al momento giusto (Dall'80' SERSANTI sv)



LEONE 5.5 - Tante sbavature e imprecisioni nella gestione del pallone, errori che non facilitano la manovra bianconera (Dal 55' BARRENECHEA 6 - Contribuisce a costruire la diga davanti la difesa. Anzi, ne diventa il muro portante)



COMPAGNON 5.5 - Si accende ad intermittenza e quando lo fa la sensazione è che provi troppo la giocata individuale, senza alzare la testa e dialogare con i compagni (Dal 55' IOCOLANO 5.5 - Fatica a dare quel qualcosa in più in fase offensiva)



SOULE' 6.5 - Non è sempre nel vivo, ma sembra l'unico in grado di preoccupare la difesa piacentina



CUDRIG 5.5 - Cambia posizione, partendo da esterno offensivo. Inizia bene, poi scompare dal vivo del gioco (Dal 70' SEKULOV 5.5 - Accelera, ma non trova la corsia giusta per sfondare)



DA GRACA 6 - Lotta e sgomita, la difesa del Piacenza si francobolla. Bene spalle alla porta, male quando c'è da vedere la porta e far male agli avversari. Dimostra grande generosità, testimoniata dalla maglia strappata negli ultimi minuti (Dall'80' RICCIO sv)



All. ZAULI 6 - Difficoltà in fase offensiva e Piacenza quasi mai in difficoltà. Però, blinda il pari e respinge gli attacchi disperati del Piacenza. Conquista il passaggio al secondo turno dei playoff, in alcune mosse ricorda le scelte viste fare da Allegri nel corso della stagione