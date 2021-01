1









IL TABELLINO



Juve Under 23-Piacenza: 1-1



Marcatori: (De Respinis 48', Mosti 63')



Juve Under 23 (3-4-2-1): Senko; Capellini, Alcibiade, De Marino; Wesley (Leone 83'), Peeters, Troiano, Rosa (Barbieri 68'); Mosti (Dabo 71'), Correia; Brighenti. A disp. Nocchi, Coccolo, Gozzi, Tongya, Raina, Cerri, Verduci. All. Zauli

Piacenza (3-5-2): Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Corbari; Simonetti, Pedone (Scorza 91'), Palma, Galazzi (D'Iglio 68'), Visconti; Babbi (Maio 58'), De Respinis. A disp. Stucchi, Renolfi, Miceli, Bruzzone, Maritato, Daniello, Saputo, Lamesta, Cannistrà. All. Manzo



Ammoniti: (Palma (P) 39', Rosa (J) 64', Brighenti (J) 82')



Arbitro: Sig. Zamagni di Cesena