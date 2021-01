3







di Marco Amato

È mancata un po' di fortuna e precisione negli ultimi metri alla Juve Under 23 che pareggia 1 a 1 contro il Piacenza. Pur se in emergenza, Zauli schiera un undici equilibrato e in grado di creare diverse occasioni pericolose. In particolare, molto bene la fase offensiva con gli ispritati Correia e Mosti a dialogare con Brighenti. Molto bene anche Troiano nel ruolo di play.



SENKO 7 - All'esordio tra i professionisti, non sente la pressione e sventa diverse occasioni pericolose create dal Piacenza



CAPELLINI 6.5 - Il Piacenza prova ad andar via sulla sua fascia, lui si fa trovare sempre pronto. Un po' bloccato in fase offensiva



ALCIBIADE 6.5 - Guida con autorevolezza il reparto, soffre un po' le ripartenze in verticale degli avversari ma ci mette una pezza



DE MARINO 6.5 - Appena arrivato a Torino, sembra già ben inserito nei meccanismi della Juve Under 23. Si fa vedere costantemente in avanti, qualche sbavatura in marcatura



WESLEY 5.5 - Non riesce ad essere la scintilla che incendia la prateria. Probabilmente, nelle gambe e nella testa ha ancora l'esordio con la prima squadra (Dall'83' LEONE 6.5 - Slalom al limite dell'area e guadagna una punizione dal limite al 93')



TROIANO 7 - Non solo rottura. Mette in mostra tutte le sue qualità e la sua esperienza, dai suoi piedi arrivano diverse occasioni pericolose, trova i compagni in area con una precisione chirurgica



PEETERS 6.5 - Fa filtro in mezzo al campo, qualche errore in costruzione



ROSA 5 - Non riesce ad andare via sulla fascia sinistra e per lunghi tratti appare fuori dal gioco (Dal 68' BARBIERI 6.5 - Entra con un buon piglio e fa tremare la traversa del Piacenza)



MOSTI 7.5 - Ha un paio di occasioni per portare i bianconeri in vantaggio e non è preciso nel trasformare in rete. A parte questo, è un diesel: parte piano e poi fa slalom gigante nella trequarti avversaria, imprendibile. Mette la firma sul gol che vale il pareggio (Dal 71' DABO 6 - Vuole spaccare il mondo ma c'è bisogno di più tempo per migliorare l'intesa con i compagni)



CORREIA 7.5 - Cambia posizione e gioca sulla trequarti. Interpreta a meraviglia il ruolo di regista offensivo, si sposta su tutta la trequarti e cerca sempre di ricevere palla. Bravo anche a infilarsi nell'area avversaria e creare occasioni pericolose



BRIGHENTI 7 - Si costruisce da solo un paio di occasioni d'oro e mette in mostra tutte le proprie capacità tecniche. Un po' impreciso sotto porta, spreca un'occasione per portare la Juve in vantaggio



All ZAULI 7 - Nonostante l'emergenza, schiera in campo una squadra determinata che va con costanza a caccia della rete. Manca precisione in finalizzazione e un po' di fortuna. In ogni caso, una buona prova dei bianconeri, peccato per i 2 punti persi