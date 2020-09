Ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Gianluca Pessotto nell'intervallo della partita tra Juventus Under 23 e Pro Sesto: "Il nostro è un progetto importante, di crescita per i nostri ragazzi. Finalmente siamo tornati a giocare e speriamo che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Frabotta, grazie anche al coraggio di Pirlo, dimostra come il progetto Under 23 sia un progetto fondamentale per la crescita dei giocatori. Speriamo sia esempio per i nostri ragazzi ma anche per le altre società: speriamo che qualcun altro ci segua, siamo da soli a combattere! Proviamo sempre a fare qualcosa di nuovo, il presidennte ci stimola a fare cose nuove e non fermarci. Anche il progetto futsal va in questa direzione, molti giocatori dalle doti tecniche incredibili escono fuori dalle scuole futsal".