Scelta la squadra arbitrale per il match tra, valido per la 20^ giornata di Serie C (girone A) e in programma domani alle 14.30. Il fischietto della partita sarà il signordi Barletta, coadiuvato dai guardalinee Cecchi e Rispoli. Il quarto uomo sarà invece Zago di Conegliano.I bianconeri di mister Zauli andranno in cerca della terza vittoria consecutiva dopo i due successi contro il Trento e il Legnago, entrambi con il risultato di 2 a 1. Subito dopo la pausa natalizia, poi, il 9 gennaio, affronteranno la Triestina in trasferta.