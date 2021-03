Dopo un lungo stop, la Juventus Under 23 torna in campo questo pomeriggio - fischio d'inizio alle 15 - e lo fa tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria: di fronte la Pergolettese. Per l'occasione, Zauli ritrova Fagioli e Di Pardo che saranno nuovamente a disposizione; al contrario non figurano tra i convocati Dragusin e Rafia che sono impegnati con le rispettive nazionali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Delli Carri, De Marino; Aké, Fagioli, Peeters, Felix Correia; Brighenti, Marques.​ A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Capellini, Anzolin, Gozzi, Barbieri, Troiano, Dabo, Compagnon, Leone.​ All. Zauli

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Bariti, Lucenti, Bakayoko, Villa; Ferrari, Panatti, Palermo; Kanis, Faini; Scardina. A disp. Labruzzo, Bortoluz, Tosi, Duca, Lamberti. All. Luciano De Paola



Arbitro: ​Sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com (a partire dalle 15):