La Juventus Under 23 manca l'appuntamento con la terza vittoria consecutiva, con la Pergolettese finisce 1 a 1. Di seguito le pagelle del match:ISRAEL 7 - Abbassa la saracinesca e vola tra i pali, sul rigore indovina la traiettoria, tocca, ma non riesce a deviare fuoriBARBIERI 7 - Oltre all'assist per Brighenti, tante discese palla al piede che seminano il panico nella difesa della Pergolettese (Dal 75' LEO sv)RICCIO 6.5 - La Pergolettese spinge, ma spesso rimbalza sul muro RiccioSTRAMACCIONI 6.5 - È un suo intervento ad essere punito e valere il rigore avversario: difficile dargli colpe nell'occasione, però.ANZOLIN 6 - Attento in fase difensiva, spinge poco in avantiAKE' 6.5 - Qualche buono spunto a creare occasioni pericolose per i bianconeri, anche se a fasi alternePALUMBO 6.5 - Ordinato e attento nel gestire il gioco in mezzo al campo, prova a vestire i panni da cecchino da fuori area ma gli va maleLEONE 5.5 - Tante imprecisioni e una manovra che diventa farraginosa (Dal 46' MIRETTI 5 - Entra male e sbaglia diversi palloni in costruzione)COMPAGNON 6 - Parte bene ed è un fattore con le sue accelerazioni, alla lunga viene a mancare (Dal 70' SERSANTI 6 - Dà quantità e peso alla squadra)DA GRACA 5.5 - Un'occasione costruita ottimamente, poi si vede troppo pocoBRIGHENTI 7 - Il suo ritorno è un fattore, la sua cattiveria e precisione sotto porta servivano come ossigeno. Non combina molto, ma non manca di mettere il suo nome a tabellino (Dal 75' SEKULOV sv)All. ZAULI 6 - Partita spettacolare, una buona Juve, peccato per l'episodio che non permette di tornare a casa con i 3 punti in tasca