E la Juve Under 23 torna al lavoro. E' arrivato ieri il comunicato della società bianconera, che ha sottolineato come il periodo di isolamento sia finito per i giovani allenati da Pecchia. Ma cos'aveva scatenato la paura del contagio? L'isolamento domiciliare si era reso necessario sabato 29 febbraio: è stata una misura di prevenzione arrivata da parte delle autorità sanitarie di Alessandria, con cui lo staff della Juventus è sempre rimasto in contatto. La paura è stata immediata appena si è scoperto il primo caso nella formazione della Pianese (in totale, 4 i positivi). Due giorni prima della notizia, Sarri aveva sospeso lo scambio di giocatori dall'Under, 'isolando' la Continassa.