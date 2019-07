Dopo una stagione da protagonista al Trapani, promosso in Serie B anche grazie al suo contributo, il talento Erasmo Mulè, difensore classe '99 di proprietà della Sampdoria, è pronto a tornare in Serie C, tra le fila della Juventus Under 23. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, Mulè potrebbe arrivare in prestito alla corte di Fabio Pecchia, che ha sostituito Mauro Zironelli sulla panchina della seconda squadra bianconera, per rinforzare il reparto arretrato. Previste per domani le visite mediche, dopo che i due club hanno trovato l'accordo.