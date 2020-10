Il belga Daouda Peeters si sta affermando come titolare della Juventus Under 23 di mister Zauli. Nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni a RTBF. Oltre a quelle su Cristiano Ronaldo e l'ambiente Juve, ecco quelle su altri compagni ed ex bianconeri: "Chiellini è un grandissimo, mi spiega come affrontare gli avversari: 'Se hai davanti uno come Immobile lo devi guardare in faccia, non abbassare lo sguardo'. Pjanic mi aveva preso in simpatia: quando è andato via mi ha lasciato un'intera cassa piena di sue magliette della Juve'".