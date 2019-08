Fabio Pecchia, allenatore della Juventus Under 23, commenta il pareggio per 3-3 che permette ai suoi di avanzare alla fase finale di Coppa Italia: "Per noi oggi è stato un test probante e sono contento perchè tutti hanno saputo lavorare anche sporco. E' un risultato che ci permette di andare avanti in una competizione importante ma ci dà anche tanti spunti su cui lavorare. Sono felice per Lanini: tre gol sono il premio per la sua prestazione al servizio della squadra. Ora finalmente inizia il campionato".