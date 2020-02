Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero al termine della partita vinta 2-1 contro il Monza: "Il risultato ci premia, ma è stata una partita molto aperta, molto bella. La prima palla gol più importante è stata nostra, poi ci siamo ritrovati sotto di un gol, loro potevano anche raddoppiare, ma noi siamo stati in gara fino alla fine. Credo che nel complesso ci potesse stare anche il pareggio, ma è un premio importante per i miei ragazzi, perché venivamo da un grande sforzo fatto qualche giorno fa e ripetersi contro una squadra fortissima e che ha tutto per fare un'altra categoria deve darci ulteriore fiducia".