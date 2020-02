L'allenatore della Juve Under 23 Fabio Pecchia parla a Juventus TV della qualificazione alla finale di Coppa Italia di Serie C: ​"Dopo aver raggiunto l’obiettivo c’era una sensazione di felicità e di consapevolezza. Sono contento per i ragazzi, affrontare una partita del genere in questo modo pur rischiando qualcosa, ci ha premiato. Questo deve essere solo un punto di partenza per tutto il gruppo, per giocarci la finale che è un qualcosa di prestigioso e motivo di grande orgoglio per tutti, per l’ambiente e per il club".