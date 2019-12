Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23, ha commentato al sito ufficiale del club la partita pareggiata 1-1 dai bianconeri contro l'Olbia: "Tecnicamente non è stata una bella partita. Ma devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, perché non è facile venire a giocare su campi come questi contro avversari complicati e dopo aver giocato tante partite consecutive. Forse c’è un po' rammarico per il finale, per le occasioni mancate e per l’azione del gol subìto".