Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23, ha commentato al sito ufficiale dei bianconeri la sconfitta contro la Pro Patria: "Oggi in campo abbiamo assistito all'esordio di due ragazzi della Primavera, Ranocchia e Dragusin, che hanno fatto una buonissima partita. Devo fare i complimenti a tutto lo staff della Primavera, perchè non è facile per due ragazzi entrare in una gara così fisica e fare bene. E' sicuramente merito del grande lavoro fatto. Abbiamo fatto una buonissima prestazione ma loro ci hanno fatto male quando sono entrati in area, mentre a noi è mancata concretezza sotto porta e in fase difensiva. E' una sconfitta che brucia proprio per l'ottima prestazione fatta".