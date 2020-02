Fabio Pecchia, allenatore della Juventus Under 23, commenta il pari casalingo contro l'Albinoleffe: "Abbiamo pagato l’approccio - le parole del tecnico in sala stampa - perché poi dalla parte finale del secondo tempo abbiamo fatto bene. Stiamo lavorando per inserire i giocatori nuovi e mantenere una squadra equilibrata. Sono contento dei nuovi ma anche di Portanova e di Delli Carri. Mercoledì voglio una squadra diversa, perchè sarà una partita diversa sia dal punto di vista tattico che mentale". QUI LA CRONACA DELLA PARTITA PAREGGIATA DALLA JUVE UNDER 23 CONTRO L'ALBINOLEFFE.