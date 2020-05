La partita contro la Pianese, ultima disputata dalla Juventus Under 23, potrebbe essere anche l’ultima per il tecnico Fabio Pecchia. Nonostante il buon lavoro svolto, la sua avventura sarebbe al capolinea, con il club intenzionato ad affidare la guidata tecnica ad Andrea Pirlo, ex regista della Juve e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006. Per una porta che si chiude, spesso se ne apre un’altra. Infatti, come riporta seriebnews.com, per l’ex allenatore del Verona sarebbe pronta una nuova piazza, il Palermo, che starebbe considerando anche il suo nome per il futuro della panchina rosanero.