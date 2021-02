L'allenatore della Lucchese, prossima avversaria della Juve Under 23, Giovanni Lopez è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani: "La Juve Under 23 è una squadra che possiede un elevato tasso tecnico, ha giovani di ottima prospettiva e un'organizzazione tattica attenta. Noi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo evitare errori o distrazioni come quelli che spesso ci hanno costretto a rincorrere. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto dagli avversari, ma soprattutto voglio vedere una reazione dopo le due ultime sconfitte. Probabilmente cambierà qualcosa nella formazione titolare: chiunque scenderà in campo lo farà con la giusta rabbia e attenzione".