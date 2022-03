Il baby centrocampista della Juve Under 23 Mattia Compagnon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, dove ha parlato anche del suo momento di forma attuale.



'Fisicamente sto molto bene e sento di aver raggiunto la condizione ottimale. Avverto soprattutto la fiducia di Mister Zauli e cerco di dare sempre il massimo per ripagarla. Dal punto di vista tecnico mi chiede, e ci chiede in generale come squadra, di sbagliare il meno possibile. È sulla fase difensiva, però, che insiste maggiormente chiedendo sempre massima concentrazione perché una volta gestita bene questa fase diventa più semplice essere pericolosi in quella offensiva. Personalmente sono cresciuto molto, anche di testa. Mi sento molto più tranquillo e questa tranquillità mi ha portato a essere spensierato in campo e a dimostrare tutto il mio valore. Forse è stato proprio il primo gol a darmi fiducia. Da lì ho trovato la giusta serenità per rendere al meglio sfruttando le mie caratteristiche. Ho iniziato a giocare più sciolto, la strada è stata più in discesa'.