Dopo l'annuncio della data, ora è arrivato anche quello dell'orario. Si giocherà alle 21.00 di martedì 17 maggio la gara di andata tra, valida per il secondo turno della fase nazionale deidi. Il match, che sarà anche trasmesso su Rai Play, andrà in scena allo Stadio Moccagatta di Alessandria, impianto "di casa" per i bianconeri che poi disputeranno il ritorno in Veneto sabato 21, in un orario ancora da definire. C'è grande attesa per la doppia sfida, con la formazione di mistercircondata di entusiasmo dopo l'impresa con il Renate, che ha regalato al club un traguardo mai raggiunto prima con la seconda squadra.Questo, invece, il comunicato ufficiale della Juve con le indicazioni per l'acquisto dei: "Il sogno dell’Under 23 continua: dopo aver battuto il Renate, ieri, adesso i bianconeri sono ai quarti dei Playoff Nazionali per la promozione in Serie B. Li aspetta una doppia gara difficile ed entusiasmante contro il Padova: l’andata, in casa, ad Alessandria, martedì 17 maggio alle 21.: dalle 16 di venerdì 13 maggio iniziano leper la partita, che avranno questi prezzi: 10€ intero, 5€ per Under20, Over 60 e Donne. Vendite aperte anche per il settore ospiti dello stadio, per il quale non sono richieste particolari limitazioni di residenza o possesso di tessere di fidelizzazione. Inoltre, il settore distinti sarà colorato dall’entusiasmo dei ragazzi del settore giovanile maschile e femminile e delle Academy bianconere. I biglietti, dalle 16 in poi, sono a disposizione sul servizio di Ticketing ufficiale della Juventus, a questo link ".