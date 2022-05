Share







di Marco Amato, inviato al Moccagatta di Alessandria

La Juventus Under 23 continua a sognare e, di pari passo, porta ad un livello superiore il suo percorso di crescita. Questa sera, a partire dalle 21 tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria, l'andata della sfida dei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C, contro il Padova. Quella veneta, guidata da Oddo, è una corazzata costruita per salire in Serie B; ai giovani bianconeri il compito di continuare a stupire.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Under 23: In attesa

Padova: In attesa



Arbitro: Sig. Perenzoni di Rovereto



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: