Giornata importantissima per la Juve Under 23 che questa sera alle 20.30 sfida il Padova al Moccagatta di Alessandria. I bianconeri sono teste di serie avendo vinto la Coppa Italia di Serie C. Questo vuol dire che oltre al fattore campo la squadra di Pecchia ha anche il vantaggio di potersi qualificare ai quarti di finale con un pareggio nei 90 minuti. Il Padova ha chiuso il Girone B al quinto posto. Ecco la diretta testuale.



LA DIRETTA

46' - Termina qui il primo tempo: il risultato, al Moccagatta di Alessandria, è 0-0. Poche azioni e pochissime emozioni: Padova, nel complesso, certamente più pericoloso.



45' - Un minuto di recupero.



43' - Ottima azione di Frabotta sulla sinistra: l'esterno sfonda e propone in mezzo, palla però lunga. Per tutti.



39' - Ronaldo si gira e calcia da buona posizione: palla alta



35' - Fagioli, che occasione! Grande azione da sinistra, con il centrocampista che arriva bene al limite dell'area: il tiro è centrale, devia Minelli.



33' - Fagioli recupera palla a centrocampo e prova a sorprendere il portiere, ben al di là della linea di porta. Tentativo troppo profondo, palla alta. 31' - Botta tremenda di Ronaldo dalla lunghissima distanza: Loria si distende, ma la palla termina di poco alla sua destra. Altro pericolo corso dai bianconeri.



27' - Prima "occasione" Juve: cross di Zanimacchia sventato dalla difesa padovana. Davvero poca roba la formazione bianconera nella prima parte di gara.



10' - Altro brivido: super mancino di Gabionetta, servito da Ronaldo. Si distende bene Loria, decisivo.



5' - Subito grosso rischio per i bianconeri: da corner stacca Kresic, palla fuori di poco.



1' - Calcio d'inizio!



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Fagioli, Toure; Zanimacchia, Rafia, Marchi; Brunori. A disp. Nocchi, Siano, Oliveira Rosa, Peeters, Portanova, Mulè, Marques, Beruatto, Vrioni, Drugasin, Wesley, Delli Carri. All. Pecchia.

Padova (4-3-3): Minelli; Mandorlini, Gabionetta, Soleri, Ronaldo, Kresic, Fazzi, Baraye, Andelkovic, Hallfredsson, Nicastro. A disp. Galli, Cherubin, Nunes, Capelli, Santini, Culina, Buglio, Castiglia, Rondanini, Frascatore, Litteri, Pesenti. All. Mandorlini.