di Marco Amato, inviato al Moccagatta

La Juventus Under 23 perde di misura contro il Padova nella gara d'andata dei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C. Ottima, però, la prova dei bianconeri a cui manca l'episodio per sbloccare il match, mentre gli ospiti si dimostrano più cinici nel finale.



LE PAGELLE



ISRAEL 6 - Poco impegnato, sul gol subìto non ha colpe, per il resto risponde presente quando serve



LEO 6.5 - Presente nelle due fasi, ammortizza le avanzate avversarie e costringe gli esterni del Padova ad arretrare, bravo quando c'è da andare a saltare in area in occasioni di calci da fermo (Dal 74' BARBIERI 6 - Entra bene, 20 minuti senza sbavature)



DE WINTER 7 - Gioca in frac, non perde mai l'eleganza, nemmeno quando c'è da mettere il fisico nell'uno contro uno. Sempre puntuale e preciso nelle chiusure



POLI 7 - Più ruvido del compagno di reparto, ma di certo non meno efficace



ANZOLIN 5.5 - Peccato! La sua è una buona prova, che conferma un percorso di crescita sempre più evidente nella seconda parte di stagione. Però, perde completamente di vista Chiricò nell'azione dell'1 a 0 ed è un errore che pesa ZUELLI 6 - Buone chiusure, ma nella gestione della palla è spesso scolastico e non trova il tempo per verticalizzare e far salire la squadra



LEONE 6 - Senza particolari spunti, con qualche sbavatura, non riesce a dare ritmo alla manovra (Dal 74' SEKULOV sv)



NICOLUSSI CAVIGLIA 6.5 - Finché le gambe reggono e ha benzina in corpo, spiega calcio in mezzo al campo con la calma serafica che chi è di categoria superiore può permettersi. Poi cala e il cambio è la conseguenza naturale (Dal 60' SERSANTI 6 - Dà benzina ad un centrocampo in sofferenza)



SOULE' 6.5 - Quando dialoga insieme a Iocolano alza il livello delle giocate e dello spettacolo a cui i numerosi tifosi occorsi ad Alessandria assistono. Nella seconda parte di match, però, si fanno sentire sulle gambe i tanti impegni ravvicinati e la sua prestazione cala



IOCOLANO 7 - Sente il peso della grande serata, lo prende e se lo carica sulle spalle larghe. Quello che non pesa è il pallone, che quando passa dai suoi piedi sembra leggero come piuma: esperienza e tecnica a servizio del sogno dell'Under 23 (Dal 66' CUDRIG 6 - Gioca diversi palloni, senza spunti particolari ma gestisce bene palla)



DA GRACA 5.5 - Lotta e sgomita, ed è un lavoro di sacrificio che fa respirare la squadra, ma quando c'è da far male all'avversario manca di cinismo e spreca alcune occasioni d'oro



All. ZAULI 7 - La sua è una Juventus che se la gioca alla pari con una corazzata costruita per salire in B. Non si chiude dietro ma propone e attacca, manca solo l'episodio per sbloccare la partita. In ogni caso, l'Under 23 conferma le ottime impressioni delle precedenti gare dei playoff