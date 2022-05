Diramata la lista dei convocati di mister Lamberto Zauli per la sfida di questa sera tra Juve Under 23 e Padova, valida per la gara di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Di nuovo a disposizione, dopo aver scontato un turno di squalifica, Emanuele Zuelli e Hans Nicolussi Caviglia, mentre risultano assenti Enzo Barrenechea, Mattia Compagnon e Alessandro Pio Riccio. Presente invece Martin Palumbo, che ieri ha esordito in prima squadra. Il fischio d'inizio del match è previsto alle 21.00 allo Stadio Moccagatta di Alessandria.

Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:



1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

12 Garofani

13 Poli

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

26 Barbieri

27 Cudrig

30 Boloca

41 Nicolussi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter