Laè allo Stadio Moccagatta. Intorno alle 19.30, il pullman dei bianconeri è arrivato presso l'impianto che a partire dalle 21.00 ospiterà l'attesa sfida contro il, valida per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Sfida che noi de ilBianconero.com vi racconteremo in diretta grazie al nostro inviato Marco Amato, per seguire i giovani di mister Lamberto Zauli a caccia di uno straordinario sogno chiamato Serie B. Nel nostro video l'arrivo della Juve allo Stadio.