Uno, due. La Juve Under 23 conquista i quarti di finale nei playoff di Serie C : batte il Padova per 2-0 nonostante l'intera ripresa giocata in dieci a causa dell'espulsione di Fagioli.Ecco leUn paio di parate nel primo tempo solo all'apparenza inutili: prima che la Juve prendesse il largo, ha mantenuto tutti in carreggiata.Tiene e non concede. Ma può dare di più.Entra e la partita si ribalta mentalmente per l'espulsione di Fagioli: serviva coprire e l'ha fatto. Un bel vedere quando scappa palla al piede.Schermaglie e scaramucce, comunque presente. Sempre.Il Padova tira solo da fuori: in mezzo vige la legge dei centrali. Sotto gli occhi di Giorgio Chiellini, poi...Il tiro è una meraviglia e il gol è meritato. Prestazione di livello.Due falli inutili, gravissimo (ovviamente) il secondo. Da lui si attende altra maturità: sarà un'assenza pesante alla prossima.Muro invalicabile. Da lui passa tutta la Juve, e il Padova non passa mai.Bene, bravo, di qualità e soprattutto di puntualità.Bravo anche a fare densità, serviva una prova del genere.Che qualità. E che gamba. Uomo in più.Due buone smistate, ha dato ordine.Esperienza al potere, ci ha messo certamente carattere. In attesa dei gol.Seconda gara. Pochi minuti per farsi vedere: si merita un po' di applausi.Non eccezionale, ma fa a spallate e apre varchi. Intelligente.Impalpabile. E sprecone, con quel colpo di testa nel finale...E' una maschera di nervosismo e si "rovina" la festa con un'espulsione evitabile. Comunque, questa è soprattutto la sua vittoria.