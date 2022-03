Good News #Under23, Ntenda è tornato ad allenarsi! pic.twitter.com/TPoNGM9YPO — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 22, 2022

Buone notizie per mister Zauli e la. Quest'oggi è infatti tornato ad allenarsi Jean-Claude, finito sotto i ferri dopo l'infortunio patito lo scorso 15 settembre durante la gara di campionato contro la FeralpiSalò: lungo il suo recupero dopo l'operazione che aveva comportato la ricostruzione del legamento crociato e la meniscectomia mediale del ginocchio sinistro. Ora, finalmente, la luce in fondo al tunnel: il difensore classe 2002 è tornato sul campo, il suo completo rientro in squadra sembra più vicino.