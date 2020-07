Giornata importantissima per la Juve Under 23 che questa sera sfida il Padova al Moccagatta di Alessandria. I bianconeri sono teste di serie avendo vinto la Coppa Italia di Serie C. Questo vuol dire che oltre al fattore campo la squadra di Pecchia ha anche il vantaggio di potersi qualificare ai quarti di finale con un pareggio nei 90 minuti. Il Padova ha chiuso il Girone B al quinto posto. La partita sarà visibile in diretta per gli abbonati di Eleven Sports, potrete seguire la diretta testuale della partita su Ilbianconero.com con analisi, approfondimenti ed interviste dopo il fischio finale.