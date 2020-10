Sarà solo la quinta partita per la Juventus Under 23 quella di domani contro la Lucchese, anche se è valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C Girone A. Questo perché sono state rinviate le gare contro Como e Livorno, che saranno recuperate a breve. Intanto c'è da pensare ai rossoneri, da affrontare allo stadio Porta Elisa non alle 15, come da programma originario, bensì alle 20, come appena ufficializzato dalla Lega Pro. Come si legge nel comunicato ratificato dal presidente Ghirelli, è stata accolta l'istanza presentata dalla società toscana. Appuntamento domani sera, dunque, anziché domani pomeriggio. Quasi in contemporanea con la prima squadra impegnata contro il Verona.