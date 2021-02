Dopo la brutta sconfitta per 3 a 0 contro il Como di mercoledì sera, la Juventus Under 23 deve immediatamente riscattarsi e scongiurare una crisi di risultati. Le posizioni che valgono i playoff sono appese a un filo e c'è bisogno di una striscia positiva per consolidarle e andare poi a giocarsi la promozione in Serie B. L'obiettivo riscatto parte domenica contro il Livorno, tra le mura amiche del Moccagatta, e a fischiare l'inizio del match sarà il sig. Roberto Lovison della sez. di Padova, coadiuvato dagli assistenti Martinelli e Agostino; Bozzetto sarà il quarto uomo.