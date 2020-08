Si è visto negli ultimi scorci di gara delle ultimissime due partite della Juventus in Serie A, ma nella sua categoria nel parlano un gran bene. Marco Olivieri ha brillato nella sua Under 23 ora allenata da Zauli, e adesso è entrato nel mirino dell’Empoli. Come riporta TuttoB.com, l’attaccante piace al club toscano per la prossima stagione, ma dovranno fronteggiare la concorrenza del Pisa.