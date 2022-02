Intervenuto ai microfoni di TifoGrifo.com, l'attaccante di proprietà della Juve Under 23 Marco Olivieri ha parlato del suo recente passaggio al Perugia, dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Lecce. Ecco il suo commento: "E' stata una prima parte di stagione non fortunata, vengo con lo spirito di rivalsa e con la voglia di mettermi a disposizione di squadra e mister. Ringrazio Corvino per aver speso queste belle parole nei miei confronti. Non ho mai voluto andarmene, è stato l'esatto contrario, ci tengo a precisare questo".